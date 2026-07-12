Kırıkkale'de Hurda Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi.

S.E. yönetimindeki 66 LB 410 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.