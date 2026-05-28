Kırıkkale\'de Trafik Akışı Akıcı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, 43 ilin bağlantı noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de karayollarındaki son durum havadan görüntülendi.

Kurban Bayram tatili dolayısıyla şehirler arası yollarda hareketlilik devam etti. Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de, özellikle Ankara-Kırıkkale D200 kara yolunda trafik akışının hareketli olduğu görüldü. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerine geçiş sağlayan sürücüler, kilit kavşak olarak bilinen güzergahı kullanarak yolculuklarına devam etti. Dronla çekilen görüntülerde, Ankara-Kırıkkale kara yolunda araç yoğunluğunun sürdüğü, trafiğin ise akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafik akışının normal seyrettiği gözlendi. Güzergah üzerinde bekleyen ekipler, muhtemel aksaklıklara karşı hazır bulundu. Bölgede trafik akışı genel olarak kontrollü şekilde devam etti. - KIRIKKALE