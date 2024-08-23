Kırıkkale Belediyesi, Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi, Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenledi

Kırıkkale Belediyesi, Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenledi

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, açık havada sinema keyfi yaşadı.

23.08.2024 22:51  Güncelleme: 23:11
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Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, açık havada sinema keyfi yaşadı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, açık hava sinema etkinliklerinin Büyükşehir Parkı'nda devam ettiğini belirtti. Başkan Önal, bu akşam geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik düzenledikleri animasyon filmi ile keyifli bir yaz akşamı yaşattıklarını ifade etti. Başkan Önal, ayrıca Cumartesi akşamı Kırıkkaleliler ile "Aşk Tesadüfleri Sever" filmini buluşturacaklarını duyurdu. Açık hava sinema etkinliklerinin vatandaşlar arasında büyük ilgi gördüğünü belirten Önal, bu tür kültürel etkinliklerin süreceğini bildirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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