Kırıkkale\'de Yangın Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

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Kırıkkale'de vatandaşların talebi üzerine bir apartmanda yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. Uzman itfaiyeciler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde, yangın anında doğru müdahale teknikleri gösterildi.

Bolu'da 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangın faciasının ardından, Kırıkkale'de apartman sakinlerine yönelik yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. İtfaiye Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen eğitimde, vatandaşlara yangın anında alınması gereken önlemler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Yangın güvenliği farkındalığını artırmayı hedefleyen eğitimde, uzmanlar tarafından yangın durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği aktarıldı. Eğitime katılan apartman sakinleri, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı konusunda pratik yaptı. Gerçekleştirilen tatbikatlarla yangına ilk müdahalenin önemi vurgulanırken, alınacak tedbirlerin can ve mal kaybını önlemedeki rolü anlatıldı. Ayrıca, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de verildi.

İHA muhabirine konuşan İtfaiye Çavuşu Aydın Berçin, verilen eğitimin önemine değinerek, "Pratik ve teorik olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle, herhangi bir yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğretiyoruz. Bunun yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, deprem anında yapılması gerekenler ve kriz anında dikkat edilmesi gereken hususları da anlatıyoruz" dedi. Apartman yöneticisi Ali Sözeri, eğitimin apartman sakinleri için çok faydalı olduğunu belirterek, "Amacımız, yangın ve deprem konusunda özellikle kadınlar ve çocukların bilinçlenmesini sağlamaktı. Kırıkkale İtfaiyesi'nden destek istedik, sağ olsunlar gelip hem teorik hem de uygulamalı olarak bizleri bilgilendirdi" ifadelerini kullandı.

"Bildiğimizi sandığımız birçok şeyi aslında bilmediğimizi fark ettik"

Bolu'da yaşanan otel yangınının kendilerini derinden etkilediğini belirten apartman sakini Yasin Yılmaz, "Bolu'da meydana gelen yangın olayında ciğerimiz yandı. Yaralılara Allah'tan şifa, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Bu olaydan dolayı, oturduğumuz bina yüksek katlı bir bina olduğu için ne kadar hazırlıklı olduğumuzu ve yangınlara karşı neler yapılabileceğini değerlendirmek istedik. Yangın meydana geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda eğitim almak amacıyla Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleriyle irtibata geçtik. Onlar da bizlere video ve yayınlar aracılığıyla yangın anında nasıl hareket etmemiz gerektiğini çok güzel bir şekilde anlattılar. Ayrıca, bu bilgileri uygulamalı olarak da deneyimleme fırsatı bulduk. Bildiğimizi sandığımız birçok şeyi aslında bilmediğimizi fark ettik. İtfaiye ekibinin sunumları sayesinde bu bilgileri öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Eğitime katılan 10 yaşındaki Beyza Yılmaz da itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Mutfakta ve diğer alanlarda yangın anında nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Vural Örsdemir ise eğitimin çok önemli bilgiler içerdiğini vurgulayarak, "Özellikle deprem ve yangınla ilgili yapılan uygulamalar sayesinde farkındalığımız arttı. Çok kıymetli bir eğitimdi, emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE