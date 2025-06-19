Kırıkkale'de Yeni Gasilhane Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yeni Gasilhane Projesinin Temeli Atıldı

19.06.2025 14:55  Güncelleme: 14:58
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kentte büyük bir değişim başlatarak, uzun süredir ihtiyaç duyulan gasilhane projesinin temelini attı. Proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın göreve geldiği 14 aylık süreçte kentte büyük bir değişim başlattığını belirterek, "Devam eden kreş projesi, temelini attığımız gasilhane, sosyal yardımlar, yenilenen parklar ve altyapı yatırımlarıyla Sayın Başkan, nasıl bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğini tüm Kırıkkale'ye gösterdi" dedi.

Kırıkkale Belediyesi, şehirde uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli bir sosyal hizmet projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın seçim vaatleri arasında yer alan Gasilhane ve Mezarlık İşleri Birimi Binası için temel atma töreni, dualar eşliğinde yapıldı.

Törene, Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Ömer Eldemir, Recep Sefer, Eda Gökçe Toprak, Ayşe Özçam, Tuncay Tuncer, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek

Proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kırıkkale Belediyesi arasında imzalanan Kardeş Belediye Protokolü kapsamında hayata geçiriliyor. Temeli atılan yapının, kentte cenaze ve defin hizmetlerine yönelik önemli bir eksikliği gidermesi hedefleniyor.

Kırıkkale Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, 400 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak tesiste, bay ve bayan gasilhaneler, morg, arşiv ve depo odası, bekleme alanı, mescit, abdesthane, memur odası ve çay ocağı yer alacak.

Başkan Önal: "10 milyonu aşan bir yatırım"

Temel atma töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, uzun süredir kentte hissedilen bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kırıkkalemizde belediyeye ait bir gasilhane olmadığı için cenaze hizmetlerinde zorluk yaşıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan projeyi sunduk. Sağ olsun, kardeş belediye protokolü kapsamında bu yatırımın tüm maliyetini üstlendi. Bugün itibarıyla temelini attığımız bu yapıyı kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Toplamda 10 milyonu aşan bu yatırımın Kırıkkale'mize hayırlı olmasını diliyorum."

Bozdağ: "Kırıkkale, İç Anadolu'nun göz bebeği olacak"

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Kırıkkale, belediyeye ait gasilhanesi olmayan sayılı illerden biriydi. Bu, öncelikli çözüm bekleyen konular arasındaydı. 14 aylık süreçte kentte büyük bir değişim başladı. Devam eden kreş projesi, temelini attığımız gasilhane, sosyal yardımlar, yenilenen parklar ve altyapı yatırımlarıyla Sayın Başkan, nasıl bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğini tüm Kırıkkale'ye gösterdi. Bugün temelini attığımız bu proje, şehirdeki değişimin bir göstergesi. Ekonomik zorluklara ve tasarruf tedbirlerine rağmen, yatırım yapmaktan geri durmayan bir yönetim anlayışı var. Başkanımızı kutluyorum. Önümüzdeki 3,5 yılda Kırıkkale'nin, yeni projelerle İç Anadolu'nun göz bebeği bir şehir haline geleceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Yeni Gasilhane Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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