Kırıkkale'de Zabıta, Ramazan Öncesi Denetimlerini Yoğunlaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Zabıta, Ramazan Öncesi Denetimlerini Yoğunlaştırdı

Geniş Video İzle

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle market zincirleri, pastaneler, fırınlar ve lokantalarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Amacı, halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmasını sağlamak.

26.02.2025 17:30  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kent genelindeki market zincirleri, pastaneler, fırınlar ve lokantalar gibi iş yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, "Ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi yoğunlaştırarak, halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatlarını ve kasadaki fiyatları karşılaştırarak, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli incelemeleri yaptı. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri de gözden geçirildi. Unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen koşullarından, çalışanların kıyafetlerine kadar pek çok alanda denetim yapıldı.

Ekipler, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine aykırı hareket eden iş yerlerine ihtar yazısı vererek, eksiklikleri gidermeleri için uyarılarda bulundu. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, denetimlerle ilgili olarak, "Ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi yoğunlaştırarak, halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ramazan süresince denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Kırıkkale Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Alışveriş, Kırıkkale, Ekonomi, Zabıta, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Zabıta, Ramazan Öncesi Denetimlerini Yoğunlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:58 İmamoğlu’nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 18:30:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Zabıta, Ramazan Öncesi Denetimlerini Yoğunlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.