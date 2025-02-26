Kırıkkale'de Zabıta, Ramazan Öncesi Denetimlerini Yoğunlaştırdı

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(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kent genelindeki market zincirleri, pastaneler, fırınlar ve lokantalar gibi iş yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, "Ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi yoğunlaştırarak, halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatlarını ve kasadaki fiyatları karşılaştırarak, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli incelemeleri yaptı. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri de gözden geçirildi. Unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen koşullarından, çalışanların kıyafetlerine kadar pek çok alanda denetim yapıldı.

Ekipler, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine aykırı hareket eden iş yerlerine ihtar yazısı vererek, eksiklikleri gidermeleri için uyarılarda bulundu. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, denetimlerle ilgili olarak, "Ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi yoğunlaştırarak, halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ramazan süresince denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız" dedi.