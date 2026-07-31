Kırıkkale\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

E.Ö. (60) yönetimindeki 06 FZU 899 plakalı otomobil, B.A. (35) idaresindeki 06 FYG 748 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aynı istikamette seyreden A.Ö.A. (37) yönetimindeki 05 ADN 299 plakalı otomobil ile M.A.Ş. (43) idaresindeki 06 FR 8819 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A. (35), Ç.A. (2) ve G.A. (4), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.