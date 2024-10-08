Kırıkkale'nin 2024 Yılı Kalkınma Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'nin 2024 Yılı Kalkınma Projeleri Değerlendirildi

Kırıkkale\'nin 2024 Yılı Kalkınma Projeleri Değerlendirildi

Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu, Vali Mehmet Makas başkanlığında 2024 yılı kalkınma projelerini değerlendirerek, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.

08.10.2024 20:29  Güncelleme: 20:39
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Kırıkkale'nin 2024 yılı kalkınma projeleri, Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında değerlendirildi.

Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu'un 2024 yılı 4. dönem toplantısı, Vali Mehmet Makas'ın başkanlığında yapıldı. Şehrin kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli yatırımların değerlendirildiği toplantıda, 2024 yılı yatırım programında yer alan projeler masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, kurul üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Mehmet Makas, toplantıda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz dönemi başarıyla tamamladık, yeni dönemde de aynı şekilde birlikte hareket ederek hedeflerimize ulaşacağız. Türkiye'de norm hukuk esastır. Resmi yazışmaların ardından telefonla iletişim kurarak hizmet sürecini hızlandıralım. Vatandaşlarımızın bizden hizmet beklentisi var ve imkanlar dahilinde en iyi şekilde çalıştığınıza bizzat şahidim" dedi.

Toplantının devamında, projelerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından yapılan tanıtım sunumuyla toplantı sona erdi.

Toplantıya, ilgili kurumların bölge müdürleri, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, kaymamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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