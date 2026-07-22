Kırıkkale\'nin ilk modern gasilhanesi hizmete açıldı

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kentin ilk modern gasilhanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kırıkkale'de Yenimahalle 77. Sokak'ta, Toptancı Hali yanında inşa edilen tesisin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Törene Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Modern mimarisi ve teknik donanımıyla hizmet verecek olan tesiste, cenaze hazırlık işlemlerinden defin organizasyonuna kadar tüm süreçler tek merkezden yürütülecek. Yeni hizmet binasıyla cenaze ve defin işlemlerinin daha hızlı, düzenli ve sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Açılışın ardından vatandaşlarla birlikte tesisi gezen Başkan Önal, kentte önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını söyledi. Önal, "Kırıkkale'de bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gasilhane ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ile vatandaşlarımıza cenaze ve defin süreçlerinde daha hızlı, düzenli ve kaliteli hizmet sunacağız. Modern yapısı ve donanımıyla önemli bir ihtiyacı karşılayacak tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Önal, vatandaşların en zor anlarında da yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Kırıkkale Belediyesi, cenaze ve defin işlemleriyle ilgili talepler için ALO 188 Cenaze Hizmetleri Hattı üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunacak. Belediye tarafından yürütülen cenaze hazırlığı ve defin işlemlerinin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. - KIRIKKALE