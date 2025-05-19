Kırıkkale ve Çorum'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale ve Çorum'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale ve Çorum\'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale ve Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende genç sporcular gösteriler sunarak izleyicileri coşturdu.

19.05.2025 13:25  Güncelleme: 13:30
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Kırıkkale ve Çorum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenlerde coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. 19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, Atatürk büstüne çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Güneş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin 106 yıldır aynı inanç ve heyecanla taşındığını ifade etti. Kutlama programı çeşitli spor gösterileriyle devam etti. Genç sporcuların sergilediği gösteriler, izleyenlerin ilgisini çekti. Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan Atatürk konulu resim sergisi gezildi. Tören sonunda Vali Mehmet Makas, etkinliklerde görev alan sporculara ve organizasyona katkı sunan idarecilere teşekkür etti.

Çorum'da ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Kadeş Barış Meydanında yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ın çelenk sunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi. Etkinliklerde ayrıca jimnastik, jiujitsu, taekwondo ve güreş branşlarında gösteriler düzenlendi. Genç sporcuların sergilediği performans, izleyicilerden büyük alkış aldı. Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, protokol, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale ve Çorum'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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