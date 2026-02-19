Kırıklı Köyü'nde 22 Yıldır Ücretsiz İftar Geleneği - Son Dakika
Kırıklı Köyü'nde 22 Yıldır Ücretsiz İftar Geleneği

Kırıklı Köyü\'nde 22 Yıldır Ücretsiz İftar Geleneği
19.02.2026 19:41
Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde, 22 yıldır Ramazan boyunca yoldan geçenlere ücretsiz iftar veriliyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde, Ramazan ayı boyunca yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği verme geleneği 22 yıldır aralıksız sürdürülüyor.

Gümüşhane-Kelkit-Köse kavşağı üzerinde yer alan Kırıklı köyünde, 2004 yılında dönemin muhtarı Alim Aşkın'ın bir kamyon sürücüsünün peynir ve zeytinle oruç açtığını görmesiyle başlattığı iftar ikramı, köy halkının desteğiyle yıllardır devam ediyor. Her yıl Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde köye gelenlere dört çeşit sıcak yemek ikram edilirken, bu yıl da iftar sofraları yoldan geçen sürücü ve yolcular için kuruluyor. Uygulama, toplumsal dayanışmanın ve misafirperverliğin simgesi olarak öne çıkıyor.

Köy sakinleri, bu 22 yıllık geleneğin köy halkı ile hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüldüğünü belirterek, aynı dayanışma ve birlik duygusuyla Ramazan'ın sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

"22 yıldır hayırsever vatandaşlarımız sayesinde geleneğimiz sürüyor"

Köy halkının destekleriyle geleneğin 22 yıldır sürdüğünü ifade eden Kırıklı köyü Muhtarı Fikret Bulut, "Çeyrek asırdır devam eden bu geleneğimiz, inşallah bundan sonra da sürecek. Bu gelenek, bir kamyoncunun peynir, ekmek ve zeytinle iftarını açtığını gören Alim Aşkın'ın köy halkıyla istişare etmesiyle başladı. O günden bugüne gönlü güzel, vatanını seven, hayırsever insanların destekleriyle devam ediyor. Bizler de burada onları temsil ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerin sayesinde hem Gümüşhane'yi hem de köyümüzü tanıtmış oluyoruz. Bu da Gümüşhane'nin bir gururudur" dedi.

Kırıklı köyü muhtarının kendisini yol üzerinde durdurarak iftara davet ettiğini söyleyen kamyon şoförü Sezgin Yüksel de, "Tokat'tan yük aldım, Trabzon'a gidiyorum. Muhtarımız sağ olsun beni durdurdu, 'İftarını burada aç, öyle git' dedi. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu benim için sürpriz oldu. Sağ olsun muhtarımız iftarımı burada açmamı sağladı. Daha önce böyle bir uygulama görmemiştim. Gerçekten çok güzel bir gelenek" diye konuştu.

"İnsanlara yemek ikram edebilmek için büyük bir gayret gösteriyorlar"

Gümüşhaneli olarak köy sakinlerinin böyle bir geleneği sürdürdükleri için mutlu olduğunu dile getiren Celal Torun, "Bu geleneği daha önce kulaktan kulağa duyuyordum ama çok detaylı bilgim yoktu. Yaklaşık üç yıl önce oğlum buradan geçerken muhtarımız tarafından durdurulup iftar verilmiş. O gün bizi aradı, 'Baba ben Gümüşhane Kırıklı Köyü'ndeyim, burada iftar veriyorlar' dedi. Biz de Gümüşhaneli olarak gururlandık, mutlu olduk. İnsanları durdurup bir lokma ekmek, bir yudum su ikram edebilmek için büyük bir gayret var. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Kırıklı Köyü'nde 22 Yıldır Ücretsiz İftar Geleneği

19:39
Kırıklı Köyü'nde 22 Yıldır Ücretsiz İftar Geleneği
