Kırklareli'de Avukatı Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'de Avukatı Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Kırklareli\'de Avukatı Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde bir avukatı bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alınırken, avukatlar olayı protesto etti. Avukat Emrecan G., F.S. tarafından bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.S., adliyeye sevk edildi. Kırklareli Barosu avukatları adliye önünde bir araya gelerek olayı kınadı ve meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

09.02.2024 19:46
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Kırklareli'nde bir avukatı bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alınırken, avukatlar olayı protesto etti.

Kırklareli'nde geçtiğimiz gün avukat Emrecan G. isimli avukat ofisinden çıktığı esnada F.S.'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından F.S. gözaltına alındı.

Kırklareli Barosu avukatları bir araya gelerek adliye önünde açıklama yaptı. Grup adına yapılan açıklamada, olayın şiddetle kınandığı, bu saldırının takipçileri olacakları kaydedilerek, "Yaşanan elim olay neticesinde meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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