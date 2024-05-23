Kırklareli\'de Dr. Sadık Ahmet\'in hayatını konu alan film gösterimi duygusal anlara sahne oldu

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Kırklareli'nde Milet Bahçesi'nde ömrü Batı Trakya Türklerinin hakkını savunmakla geçen Dr. Sadık Ahmet'in hayatının konu edildiği "Sadık Ahmet" filminin gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı.

Kırklareli Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde Batı Trakya Türklerinin merhum lideri, Yunan makamlarına karşı mücadele eden Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisi kurucu Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmin gösterimi yapıldı. Yoğun ilgi gören gösterime Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık ile çocukları ve vatandaşlar katıldı.

Gösterim öncesi konuşan Vali Ekici, Dr. Sadık Ahmet'in mücadelesine değinerek gençlere örnek olacağını söyledi. Daha sonra Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet konuşma yaptı.

Ahmet, konuşmasında eşinin büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Kendisi genel cerrahtı, doktordu, Batı Trakya'da Türk olmanın 'suç sayıldığını' bütün dünyaya anlattı. O her zaman 'ben Türk doğdum Türk öleceğim' dedi. Onunla mücadele ederken, onun mücadelesini verirken hiçbir zaman böyle bir filmin olacağı aklıma gelmiyordu. Çünkü ben onun yanı başında her zaman onun destekçisiydim. O da belki bilmiyordu bunun beyaz perdeye aktarılacağını" dedi.

Konuşmaların ardından film gösterimi başladı. Duygu dolu anların yaşandığı gösterimde vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. - KIRKLARELİ