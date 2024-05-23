Kırklareli'de Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan film gösterimi duygusal anlara sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırklareli'de Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan film gösterimi duygusal anlara sahne oldu

Kırklareli\'de Dr. Sadık Ahmet\'in hayatını konu alan film gösterimi duygusal anlara sahne oldu

Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen film gösteriminde, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı anlatıldı. Gösterime yoğun ilgi gösterenler arasında Vali Ekici ve Belediye Başkanı Bulut da vardı. Gösterimde duygusal anlar yaşandı.

23.05.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Milet Bahçesi'nde ömrü Batı Trakya Türklerinin hakkını savunmakla geçen Dr. Sadık Ahmet'in hayatının konu edildiği "Sadık Ahmet" filminin gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı.

Kırklareli Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde Batı Trakya Türklerinin merhum lideri, Yunan makamlarına karşı mücadele eden Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisi kurucu Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmin gösterimi yapıldı. Yoğun ilgi gören gösterime Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık ile çocukları ve vatandaşlar katıldı.

Gösterim öncesi konuşan Vali Ekici, Dr. Sadık Ahmet'in mücadelesine değinerek gençlere örnek olacağını söyledi. Daha sonra Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet konuşma yaptı.

Ahmet, konuşmasında eşinin büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Kendisi genel cerrahtı, doktordu, Batı Trakya'da Türk olmanın 'suç sayıldığını' bütün dünyaya anlattı. O her zaman 'ben Türk doğdum Türk öleceğim' dedi. Onunla mücadele ederken, onun mücadelesini verirken hiçbir zaman böyle bir filmin olacağı aklıma gelmiyordu. Çünkü ben onun yanı başında her zaman onun destekçisiydim. O da belki bilmiyordu bunun beyaz perdeye aktarılacağını" dedi.

Konuşmaların ardından film gösterimi başladı. Duygu dolu anların yaşandığı gösterimde vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli Belediyesi, Batı Trakya, Sadık Ahmet, Kırklareli, Kültür, Sinema, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'de Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan film gösterimi duygusal anlara sahne oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 17:10:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan film gösterimi duygusal anlara sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement