 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'de İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı birincilik ödülü aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'de İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı birincilik ödülü aldı

Kırklareli Valiliği ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli' adlı fotoğraf yarışmasında, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı Meslekler kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Ödül töreni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle gerçekleştirildi.

Kırklareli\'de İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı birincilik ödülü aldı
08.01.2024 - 15:11,
Abone Ol

Kırklareli'de Valilik ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen " Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" adlı fotoğraf yarışmasında Meslekler kategorisinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı birincilik ödülü aldı.

Kırklareli Valiliği ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyet'in 100. yılında "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" adlı fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada Doğa, Video ve Kültür, Yaşam, Meslekler, Şehir, İnsan ile Eğitim kategorisi yer aldı. Yarışmaya katılan İhlas Haber Ajansı Kırklareli Muhabiri Hüseyin Çanlı Meslekler kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Ödül töreni ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bugün İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde program düzenlendi. Programa Vali Birol Ekici, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, gazete ve internet sitesi müdürleri ile muhabirler katıldı.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü 2 gün önceden tebrik ediyorum. 10 Ocak aynı zamanda İdareciler Günü ve Bakanlığımız ile Sayın Cumhurbaşkanımız ile program yaptık. İdareciler Günü'nü Ankara'da Cumhurbaşkanımız ile kutlayacağız. Çok zor şartlar altında görev yapıyorsunuz. Bazen bir afet, trafik kazası veya olağan dışı olaylar olduğu zaman bizler de Vali olarak orada bulunuyoruz ve sizlerin çektiğiniz sorunları yakın olarak biliyorum. Bir defa en önemli zorluk yaşam mücadelesi ve hayatta kalma mücadelesi. Gazze'de yaşanan dramı bir defa lanetliyorum. Orada dünyanın her yerinden gelen ve vefat eden 108 gazeteciye de başsağlığı diliyorum" dedi.

Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Ekici, dereceye girenlere de başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Birol Ekici ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım ödülleri takdim etti.

Meslekler kategorisinde de dereceye giren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı'ya ödülünü Vali Ekici verdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırklareli Valiliği, İhlas Haber Ajansı, Cumhuriyet, Kırklareli, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'de İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı birincilik ödülü aldı - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:14:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'de İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı birincilik ödülü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement