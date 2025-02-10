Kırklareli İl Encümen Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.
Kırklareli İl Encümen Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda görüşülen maddeler karara bağlandı.
Toplantıda konuşan Vali Turan, Kırklarelili vatandaşlara en iyi hizmeti etmek için çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ
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