Kırklareli\'nde 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kırklareli Şehitliğindeki törenle başladı.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Vali Uğur Turan ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Daha sonra Hızırbey Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler de okundu. İl Müftüsü Yusuf Eviş ve cami cemaati, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti. - KIRKLARELİ