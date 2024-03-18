Kırklareli'nde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

Kırklareli\'nde Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende, Şehitlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk konuldu. Vali Birol Ekici, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Konuşmalarda Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve dualar edildi. Törenin ardından Kırkşehitler Anıtı'na çiçek bırakıldı ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerin gösterileri izlendi.

18.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:17
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Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şehitlikte gerçekleşen anma programında Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Dernek Başkanı Yakup Yürükçü'nün konuşmasının ardından Vali Birol Ekici, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ekici yaptığı konuşmada "Tarihte eşi az rastlanan ve en büyük kahramanlık destanından biri olan, tarihe adını altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 109. Yıl dönümünde manevi huzurunuzda sizleri saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de ülkesi ve bayrağı için canlarını feda eden Çanakkale Zaferimizi tarihe altın harflerle yazdıran yüzbinlerce kahraman asla unutulmayacaktır. Millet olarak bizlere düşen görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını korunması ve bayrağımın dalgalanması için beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek gelecek nesillere bu bilinci aktarma ve kutsal bizden sonra nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir" dedi.

Konuşmaların ardından Kuranı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit mezarlarına çiçek bırakan Vali Ekici ve beraberindekiler, daha sonra Kırkşehitler Anıtına çiçek bıraktı. Daha sonra Ekici Kültür Merkezi'nde öğrenciler tarafından düzenlenen gösterileri izledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Çanakkale, 18 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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