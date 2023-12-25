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Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği Koleda kutlanacak - Son Dakika
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Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği Koleda kutlanacak

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 6 Ocak 2024 tarihinde bin yıllık geleneksel 'Koleda' kutlanacak. Katılımcılar beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarına vurarak mahalleliyi ve esnafı korkutacak.

Kırklareli\'nde bin yıllık Balkan geleneği Koleda kutlanacak
25.12.2023 - 15:45,
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Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği Koleda 6 Ocak 2024 Cumartesi günü kutlanacak.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku temalı Koleda, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 6 Ocak 2024 tarihinde kutlanacak. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarına vurarak mahalleliyi ve esnafı korkutacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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