Kırklareli\'nde Hayvancılık Denetimleri

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvancılık işletmeleri denetlendi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hayvancılık işletmelerini denetledi.
Denetimlerde işletmelerde bulunan hayvanların bilgileri güncellenerek, Türkvet sistemine işlenirken küpe kontrolleri yapılarak düşmüş küpeler tespit edilerek işlemler yapıldı. - KIRKLARELİ
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