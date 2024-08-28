Kırklareli\'nde Özel Güvenlik Eğitim Sınavları Gerçekleştirildi

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Kırklareli'nde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavları gerçekleştirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavları gerçekleştirildi. Kırklareli'nde başvuru yapan 134 özel güvenlik görevlisi adayının katıldığı yazılı sınav, 25 Ağustos'ta yapıldı. Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak başvuran 76 adayın uygulamalı atış sınavı ise 26 Ağustos'ta yapıldı. - KIRKLARELİ