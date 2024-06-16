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Kırklareli'nde polis ve bekçilere babalar günü süprizi

KIRKLARELİ - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ve bekçilere babalan günü süprizi yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ve bekçilere babalan günü süprizi yapıldı. Hizmet içi eğitime adı altında Polis memuru Ahmet Şentürk, Ergüven Altuntaş, Özgür Akış ile bekçi Alican Arık ve Kerem Yaldız hizmet binasında çocuklarının yer aldığı videoyu izletildi.

Hazırlanan videoda çocukları Babalar Günü mesajlarını iletti. Duygu dolu anların yaşandığı salonda videonun sonunda ellerinde çiçeklerle toplantı salonuna giren çocuklar, babalarına sarıldı.