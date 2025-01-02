Kırklareli'nde Regaip Kandili Dualarla Kutlandı

Kırklareli'nde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi.
Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namız kılıp dua etti.
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