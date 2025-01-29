Kırklareli\'nde Yangın Güvenliği Denetimi

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Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde yangından korunma ve güvenlik kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri ve İş Sağlığı Güvenliği birimleri tarafından yürütülen denetimlerde, sağlık kurumlarında yangın güvenliği tedbirleri detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde acil çıkış kapılarının durumu, yangın söndürme ekipmanlarının yeterliliği ve kullanıma uygunluğu, bina tahliye planları ve personelin yangına karşı bilinç düzeyi değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlık hizmetlerinin güvenli bir ortamda sunulabilmesi için bu tür denetimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. - KIRKLARELİ