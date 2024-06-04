Kırklareli'ndeki Fatih Camii'nin Halıları Yenilendi

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki tarihi Fatih Camii'nin halıları, hayırsever bir vatandaş tarafından yenilendi.

Babaeski ilçe merkezinde Osmanlı döneminde 1451 yılında yaptırılan tarihi Fatih Camii'nin eskiyen halıları, hayırsever bir vatandaşın yardımıyla yenilendi.

Babaeski İlçe Müftülüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Halk arasında küçük cami diye bilinen tarihi Fatih Cami'inin eskiyen ve yıpranan halıları, hayırsever bir iş adamımız tarafından yenilendi. Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Hadis-i Şerifi mucibince hareket eden iş adamımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ