Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılına özel hatıra ormanına fidan dikildi - Son Dakika
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Yerel

Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılına özel hatıra ormanına fidan dikildi

Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılına özel olarak oluşturulan hatıra ormanına 3 bin fidan dikildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, kurum ve kuruluş müdürleri ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen törende, 2 hektarlık alana yaklaşık 3 bin fidan dikildi. Ekici, Kırklareli'nin 100. yılına özel hatıra ormanı oluşturduklarını ve bu yıl 330 bin ağaç dikildiğini belirtti. Ayrıca, Kırklareli'nin orman varlığını korumak ve çevreyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

21.03.2024 20:31  Güncelleme: 20:42
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Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılına özel hatıra ormanına fidan dikildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılına özel oluşturulan hatıra ormanına 3 bin fidan dikildi.

Kırklareli il oluşunun 100. yılına özel hatıra ormanı oluşturuldu. Erikler ve Çayırlı köyleri arasında oluşturulan hatıra ormanında Vali Birol Ekici, kurum ve kuruluş müdürleri ile öğrenciler fidan dikti.

Yaklaşık olarak 2 hektar alanda 3 bine yakın fidan dikildi. Törende konuşan Ekici Kırklareli'nin 100. Yılına özel hatıra ormanı oluşturduklarını ifade ederek bu yıl 330 bin ağaç diktiklerini söyledi.

"Kırklareli'nin 47. valisiyim"

Ekici, kentin 47. valisi olduğunu dile getirerek, "Bu yıl bildiğiniz üzere Kırklareli ilimizin vilayet oluşunun 100. Yılını yaşıyoruz, 8 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6. birleşiminde Kırklareli'nin müstakil vilayet olmasına karar verildi. Ben Kırklareli'nin 47. valisiyim, bu gün bu sebeple bir hatıra ormanı düzenliyoruz. Biz Kırklareli olarak Trakya'nın en yüksek ağaca sahip, ormana sahip kentiyiz, yüzde 40'mız orman. Bu orman varlığımızı korumak ve Trakya'yı daha yaşanabilir, daha güzel bir çevre haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl 330 bin ağaç diktik ve bu günde çocuklarımızla birlikte ağaç dikmeye devam edeceğiz ve yaşadığımız yerleri, yaşadığımız şehirleri, ülkemizi, bu cennet vatanı daha yeşil hale getirerek gelecek kuşaklara daha güzel bir memleketi hep birlikte bırakacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılına özel hatıra ormanına fidan dikildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılına özel hatıra ormanına fidan dikildi - Son Dakika
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