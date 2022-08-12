Sma Hastası 15 Aylık İdil Ayşe'nin Kampanyası Tamamlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan SMA Tip-1 hastası 15 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan kampanyada 1 milyon 948 bin dolar toplandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve vatandaşlar, Kırklareli'ndeki Atatürk Stadyumu'nun önünde sevinçlerini balon uçurarak gösterdi ve İdil Ayşe'i tedavi için Amerika'ya uğurladı.

Zeynep Adakan ile İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe Adakan'a yaklaşık bir yıl önce SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe'nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için Kırklareli Valiliği'nin izniyle bağış kampanyası başlatıldı. Geçen mart ayında başlatılan kampanya büyük bir ilgi gördü ve İdil Ayşe'nin tedavisi için gerekli 1 milyon 948 bin dolar toplandı.

"SMA DEĞİL, İDİL AYŞE KAZANDI"

Kıkrlareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin toplanması ve Amerika'da yapılacak tedavisi öncesi sevincini sosyal medyadan paylaştı. Kesimoğlu, paylaşımında, "SMA değil, İdil Ayşe kazandı. Yaklaşık 7 aydır SMA Tip-1 hastalığı tedavisi için kampanyasını hep birlikte desteklediğimiz İdil Ayşe'mizin balonlarını, şifa bulmak üzere Amerika'ya uğurlamadan önce Kırklareli Atatürk Stadyumu önünde uçurduk" dedi.