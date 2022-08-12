Sma Hastası 15 Aylık İdil Ayşe'nin Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sma Hastası 15 Aylık İdil Ayşe'nin Kampanyası Tamamlandı

12.08.2022 16:42
Sma Hastası 15 Aylık İdil Ayşe'nin Kampanyası Tamamlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan SMA Tip-1 hastası 15 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan kampanyada 1 milyon 948 bin dolar toplandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve vatandaşlar, Kırklareli’ndeki Atatürk Stadyumu’nun önünde sevinçlerini balon uçurarak gösterdi ve İdil Ayşe’i tedavi için Amerika’ya uğurladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan SMA Tip-1 hastası 15 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan kampanyada 1 milyon 948 bin dolar toplandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve vatandaşlar, Kırklareli'ndeki Atatürk Stadyumu'nun önünde sevinçlerini balon uçurarak gösterdi ve İdil Ayşe'i tedavi için Amerika'ya uğurladı.

Zeynep Adakan ile İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe Adakan'a yaklaşık bir yıl önce SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe'nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için Kırklareli Valiliği'nin izniyle bağış kampanyası başlatıldı. Geçen mart ayında başlatılan kampanya büyük bir ilgi gördü ve İdil Ayşe'nin tedavisi için gerekli 1 milyon 948 bin dolar toplandı.

"SMA DEĞİL, İDİL AYŞE KAZANDI"

Kıkrlareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin toplanması ve Amerika'da yapılacak tedavisi öncesi sevincini sosyal medyadan paylaştı. Kesimoğlu, paylaşımında, "SMA değil, İdil Ayşe kazandı. Yaklaşık 7 aydır SMA Tip-1 hastalığı tedavisi için kampanyasını hep birlikte desteklediğimiz İdil Ayşe'mizin balonlarını, şifa bulmak üzere Amerika'ya uğurlamadan önce Kırklareli Atatürk Stadyumu önünde uçurduk" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Kırklareli'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Kırklareli'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi KIRKLARELİ - Trakya'da sağanak etkili oldu KIRKLARELİ - Trakya'da sağanak etkili oldu Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri, Kırklareli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sma Hastası 15 Aylık İdil Ayşe'nin Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması ortalığı karıştırmıştı! İşin aslı bambaşka çıktı
16:23 Mert Aydın ile boşanma kararı alan Merve Boluğur, her şeyi sildi ama gelinlikli fotoğraflarına kıyamadı
16:20 Akşener'den, Erdoğan'ın 6'lı masaya yönelik sözlerine yanıt: Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiçbir zaman olmayacağız
16:11 Arnavutluk, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi
16:01 Çin'de şaşkınlık yaratan olay! Ağıldan çıkan koyunlar daire oluşturup 12 gün boyunca döndü
15:44 Çiğdem Tunç sahnede yaşadığı en ilginç olayı anlattı: Gülerken altıma kaçırmıştım
15:37 Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
15:16 Hatay'da kaldırımda yürüdüğü esnada sözlü tacize uğrayıp yumruklanan genç kız, adalet istediğini söyledi: Bu şahıs serbest kalırsa ben ne yapacağım?
15:03 Söğütlüçeşme'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptı! Kazada 2 kişi yaralandı
14:37 Yunanistan ve Libya arasında diplomatik kriz! Yunan Bakan uçaktan inemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 17:01:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sma Hastası 15 Aylık İdil Ayşe'nin Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement