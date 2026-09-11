Kırkpınar Yağlı Güreşleri önümüzdeki yıl Sarayiçi Er Meydanı\'nda yapılacak

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, önümüzdeki yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacağını belirterek, "Biz Kırkpınar ile ilgili takvimimizi açıkladık. Dolayısıyla güreşler önümüzdeki yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak" dedi.

Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası çalışmaları kapsamında Kırkpınar'ın yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın da taşınması gündeme gelmişti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, düzenlediği basın toplantısında, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seneye de Sarayiçi Er Meydanı'nında yapılacağını açıkladı. Gencan, şunları kaydetti:

"Kırkpınar sadece bu şehrin değil, Türkiye'nin ve dünyanın en kıymetli organizasyonlarından bir tanesi. Çok kıymetli. Burayla ilgili açıklamalar oluyor. Kırkpınar'ın değeri hiç tartışmasızdır. Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu anlamada olimpiyatıdır. Biz de Edirne Belediyesi olarak tüm kurumlarla işbirliği içerisinde bu organizasyonu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Yağlı güreşlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Biz bunu hem gelen misafirlerimizden hem reyting ölçümlerinden. Bir de işin memnuniyet veren tarafı şu ki yağlı güreş bazı şehirlerle sınırlı kalmıyor. Birçok şehirde artan ilgi nedeniyle farklı farklı güreşler düzenlenyor. Ama nihayetinde 40 güreşçi geliyor, Edirne'de Kırkpınar'da, er meydanında güreşiyorlar. Biz bunun manevi değerini, şehir için önemini, geleneksel ata sporunu hem yaşatmak hem büyütmek için olan ne kadar çaba göstermek gerektiğinin farkındayız. Biz bunun en önemli paydaşıyız. Bir çok kurumun da hassasiyetli çalışmaları mevcut. Diğer taraftan ağalarımız, federasyon herkes Kırkpınar için mücadele ediyor.

Bu yer değişikliği ile ilgili süreçte de henüz somutlaşmış, önümüze konulmuş proje olmadığı için biz bunu istişare ederek şehrin paydaşlarıyla hem hemşehrilerimizle ortak akıl bir çözüm üretmeye çalışacağız. Bu konu somutlaşıp önümüze geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda şehir ne istiyor ne düşünüyor? Güreş severler ne düşünüyor? Bunu hep beraber tartışıyor olacağız. Ama önümüzdeki sene için şu an itibarıyla eylül ayındayız. Biz Kırkpınar ile iligili takvimimizi açıkladık. Dolayısıyla güreşler önümüzdeki yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak."