Kırsal Kalkınma Projeleri İncelendi

Afyonkarahisar'da Kırsal Kalkınma Ajansları desteklerinden yararlanan çiftçilerin projeleri incelendi.

Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kırsal Kalkınma Desteklemeleri içinde 'Uzman Eller' projesi hibe desteği dönemsel kontrolleri Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirildi. Kontrol aşamasında çiftçilerin hibe desteği ile gerçekleştirdikleri projelerin uygulama aşamaları titizlikle gözden geçirildi.

Kırsal kalkınma alanında yapılan bu projeler ile tarım potansiyelinin artırılması ve yerel ekonominin güçlenmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR