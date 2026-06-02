Kırsal Kalkınma Projesi Toplantısı Yapıldı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde proje planlama toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KDAKP çerçevesinde kentte uygulanabilecek proje ve yatırım konularının belirlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak başkanlığında düzenlenen toplantıda, projeyle desteklenebilecek faaliyet alanları ele alınarak kentin ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca proje sürecinde izlenecek yol haritası, uygulanabilecek yatırım konuları ve öncelikli çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR