Kırsal Mahalle Buluşmaları Ayvagediği Mahallesi'nde Gerçekleşti - Son Dakika
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Kırsal Mahalle Buluşmaları Ayvagediği Mahallesi'nde Gerçekleşti

Kırsal Mahalle Buluşmaları Ayvagediği Mahallesi\'nde Gerçekleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kırsal Mahalle Buluşmaları' programı Ayvagediği Mahallesi'nde yapıldı. Merkez ve kırsaldaki kadınların bir araya geldiği etkinlikte, satışlar yapıldı, sosyalleşme imkanı sunuldu ve eğlenceli anlar yaşandı.

10.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kırsal Mahalle Buluşmaları' programının son durağı Ayvagediği Mahallesi oldu. Etkinlikte, merkez ile kırsaldaki kadınlar bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen 'Kırsal Mahalle Buluşmaları' programının son durağı, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahallesi oldu. Merkez ile kırsaldaki kadınları bir araya getiren etkinlik, katılımcılara keyifli bir gün yaşattı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in de katılımıyla düzenlenen etkinlikte Seçer, stantları gezerek üretici kadınlarla sohbet etti, bölgeye has yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Mersin merkez ilçelerinden ve Tarsus'tan gelen çok sayıda misafir ve kadın dernekleri de Toroslar'ın yayla havasında, civardaki 7 kırsal mahalleden gelen kadınların kurduğu stantlarda ürünleri inceledi, alışveriş yaptı. Bir araya gelerek sohbet etme imkanı da bulan kadınlar, alışverişin ardından, türküler eşliğinde halay çekti. Programda, çocuklar da boyama etkinliği yaparak, ikram edilen pamuk şekeri ve pizzanın tadını çıkardı.

"Kadınların bir araya gelmesi beni çok mutlu ediyor"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Ayvagediği'nde, civardaki 6-7 köyden gelen kadınların ürünlerini sergiledini belirterek, "Ayvagediği bugün bir başka güzel. Çünkü Tarsus'tan, Erdemli'den, Mersin'den herkes buraya gelmiş. O kadar güzel bir ortam ki; iyi ki Kırsal Mahalle Buluşmaları yapılıyor" dedi.

Kırsal Mahalle Buluşmaları'nın, en çok keyif aldığı etkinliklerden biri olduğunu ifade eden Seçer, "İlk olarak 2019 yılında Darısekisi'nde başlamıştı. O zamandan bu zamana çok şey değişti. Kırsal Mahalle Buluşmaları, sanki bir festival havasına bürünmüş. Kentteki kadınların ve üreten kadınların bir araya gelmesi beni çok mutlu ediyor. Birbirlerini daha iyi anlıyorlar ve birbirleriyle kaynaşıyorlar" diye konuştu.

Üretici kadınlar buluşmalardan memnun

Ürünlerini satan kadınlardan Sultan Şimşek, "Etkinlik sayesinde bir araya geliyor, satışlarımızı yapıyoruz. Ürünlerimiz kendi üretimimiz. Kış aylarında hafta sonları, yaz aylarında da sebzemiz olunca günlük satış yapıyoruz. Zeytin, yumurta, turşu, salça hepsi doğal ürünler" dedi.

Üretici kadınlardan Sabire Çokgün de Kırsal Mahalle Buluşmaları sayesinde kazançlarının arttığını ifade ederek, "Kadınlar toplu ve kalabalık bir şekilde buraya geldiği için, daha çok alışveriş yapıyorlar. Sosyal yardımlaşma anlamında da bizler için daha iyi oluyor. Bu etkinlikler sayesinde birçok kadınla tanışabiliyor ve ürettiğimiz ürünleri satabiliyoruz" diye konuştu.

Seher Aytekin ise bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurgulayarak, "Bu tarz buluşmalardan çok memnun oluyoruz" dedi.

"Her kesimden kadınların katılabiliyor"

Etkinliğe Tarsus'tan katılan Ayşe Çalışkan, "Etkinliğe katılan kadınlar bu sayede evden çıkıyor, üretici kadınlar da bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınlar devamlı ürettiği için, böyle etkinliklerin daha çok yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Zehra Eryaşar da programın kadınların kalkınması açısından gayet güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Evde oturmak yerine bir şeyler üretip satabilmek çok faydalı. Her kesimden kadınların katılabiliyor olması da çok güzel" dedi.

Hatice Solmaz ise etkinliği her açıdan çok faydalı bulduğunu kaydederek, "Etkinlik kapsamında üreten kadınların hem satış performansı yükseliyor, hem de sosyalleşiyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırsal Mahalle Buluşmaları Ayvagediği Mahallesi'nde Gerçekleşti - Son Dakika

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