Kırsal mahallelerde çocuklara pasta ve pizza sürprizi - Son Dakika
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Kırsal mahallelerde çocuklara pasta ve pizza sürprizi

21.03.2022 13:16
Kırsal mahallelerde çocuklara pasta ve pizza sürprizi

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü köy köy gezerek çocuklara pasta ve pizza dağıttı.

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü köy köy gezerek çocuklara pasta ve pizza dağıttı.

Onikişubat ilçesinde Karadere, küçüksır, Çokran mahallelerinde yaşayan çocuklara bir grup gönüllü tarafından sürpriz yapıldı.Sürpriz kapsamında gönüllüler kırsal mahalledeki çocuklara pasta ve pizza ikram etti.

Köylerde pasta ve pizza yemeyen çocuklar kalmasın diyerek yola çıktıklarını belirten gönüllüler," Kırsal kesimde yaşayan çocuklarımıza pasta ve pizza sürprizi yapmak için yola çıktık.Onlar mutlu olsun diye köy köy gezerek çocuklara pasta ve pizza dağıtımı yaptık. Çocuklar çok mutlu oldular. İyilik kazanacak diyerek çıktığımız bu yolda çocuklara sürprizlerimiz devam edecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kırsal mahallelerde çocuklara pasta ve pizza sürprizi
Kırsal mahallelerde çocuklara pasta ve pizza sürprizi
Kırsal mahallelerde çocuklara pasta ve pizza sürprizi
Kırsal mahallelerde çocuklara pasta ve pizza sürprizi

YORUMLAR
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Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırsal mahallelerde çocuklara pasta ve pizza sürprizi - Son Dakika


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