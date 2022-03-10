Kırsalda yaşayan çocuklar sinema keyfi yaşadı - Son Dakika
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Kırsalda yaşayan çocuklar sinema keyfi yaşadı

10.03.2022 14:55

Kırsalda yaşayan çocuklar sinema keyfi yaşadıDİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmaya devam ediyor.

Kırsalda yaşayan çocuklar sinema keyfi yaşadı

DİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ergani ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören 500 öğrenciye Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu alan 'Malazgirt 1071' filmini izlettirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilere etkinlikte patlamış mısır ikram edildi.

"Hem eğlendim hem öğrendim"

Öğrencilerden Berat Yılman filmi keyifle izlediğini belirterek, "Pandemi dönemi ve yoğun ders ortamında sınavlardan sonra iyi bir etkinlik oldu. Film sayesinde geçmişimi öğrendim. Hem eğlendim hem öğrendim" dedi. Öğrencilerden Zülal Ergezen de, etkinlik sayesinde farklı bir gün geçirdiğini ifade ederek, "İlçede kırsal kesimde olduğumuz için şehir merkezine fazla gelemiyoruz. Böyle bir etkinlik hem şehir merkezine gelmemizi sağladı hem de arkadaşlarla beraber sınav haftasından önce böyle bir etkinlik psikolojik olarak iyi geldi. Film çok etkileyiciydi, beğendik. Zaten tarih dersinde gördüğümüz için bilgilerimizi gözden geçirmemize yardımcı oldu" diye konuştu.

"Öğrencilerin psikolojik gelişimleri için önemli"

Rehberlik Öğretmeni Mehmet Sarı ise, öğrencilerin farklı bir sosyal aktivite gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu tür sosyo-kültürel faaliyetlerin yapılması öğrencilerin sağlıklı sosyal, duygusal, psikolojik gelişimleri için gerçekten çok önemli. Rutin bir şekilde okulda olmaktan ziyade çocukların film etkinliğinde yer alması, sosyal faaliyette bulunması onları moral ve motivasyon olarak olumlu etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi bu anlamda güzel bir iş çıkardı" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri, Akademi Lise ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilçelerdeki okullarda eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturmayı sürdüreceği belirtildi.

Kırsalda yaşayan çocuklar sinema keyfi yaşadı
Kırsalda yaşayan çocuklar sinema keyfi yaşadı
Kırsalda yaşayan çocuklar sinema keyfi yaşadı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırsalda yaşayan çocuklar sinema keyfi yaşadı - Son Dakika


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