Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmek için halk buluşmaları düzenliyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmek için düzenlediği halk buluşmalarına devam ediyor.
Başkan Ekicioğlu, hafta sonu dernek, sendika ile sivil toplum temsilcileri ve mahalle halkıyla bir araya geldi. Başkan Ekicioğlu sırasıyla Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi'ni, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni, Türk Ocağı Kırşehir Şubesi'ni, Anadolu Gençlik Derneği'ni ve Öğretmenevi Lokali'ni ziyaret etti.
Ekicioğlu, ziyaretlerinde göreve geldikten sonra 5 yılda yapmış oldukları çalışmaları da paylaştı, görüş ve önerileri alarak ortak akıl yürütmenin önemini vurguladı.
Kayabaşı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla iftar programında buluşan Ekicioğlu, iftar sonrası mahalle halkına çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ekicioğlu, ziyaret programı kapsamında gençleri de sık sık ziyaret ederek görüş ve önerilerini almaya devam etti. Hayvan Pazarı'nı da ziyaret eden Ekicioğlu, esnafa hayırlı kazançlar diledi. Ekicioğlu, Yenice Mahallesi, Dalakçılı ve civar köylüleri ile Dulkadirli Köyleri Derneği'ndeki hemşehrileriyle buluşarak, yaptıkları ve yapacakları proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
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