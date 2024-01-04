Kırşehir Belediye Başkanı, Şehiriçi Minibüs Terminali ile ilgili açıklama yaptı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Şehiriçi Minibüs Terminali ile ilgili açıklama yaptı. Yüklenici firmanın mevcut ekonomik koşullar nedeniyle iş bıraktığını belirten Başkan Ekicioğlu, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yapının tamamlanabilmesi için yeniden ihaleye çıkacaklarını duyurdu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Şehiriçi Minibüs Terminali ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

"Yüzde 10 ile aldığımız Şehiriçi Minibüs Terminalini Yüzde 70'e tamamladık. 2019'da biz göreve geldiğimizde temeli atılmış ve yüzde 10 seviyesinde bir kaba inşaat vardı. Şu anda ise yüzde 70 seviyesindeyiz. Piyasa koşullarından kaynaklı, yüksek enflasyondan dolayı firmaların zarar ederek işi bırakmalarından dolayı şu an yine bir firmamız ekonomik koşulların ağır olması nedeniyle işi bıraktı. İhaleyi aldığı yerde 'Şu anda 20-30 civarında bir zararım var, bu işi tamamlayamayacağız' diyerek teminatını yakıp bırakmıştır. Bu konuda ise Kırşehir kamuoyunda kirli bilgiler dolaşmaktadır. Bu konuda Kırşehir halkına bilgi vermek istiyorum. Müteahhit firma ihaleyi aldığında örneğin asansör fiyatı 100 Lira ise şu anda 500 Lira. Genel toplama vardığımızda yüzde 70'lerde bir inşaat alanı var. Şu anda da firmamız beyaz bayrak çekmiştir, piyasa koşullarından dolayı teminatını yakıp bırakmıştı ve yasaklı duruma düşmüştür. Biz de bu konuda tekrar piyasa araştırması yaparak ihale birimlerine sevk edip ihaleye çıkmamız gerekiyor. Bu nedenle de Kırşehir halkına sağlıklı bilgi verme gereği duyduk. Sorun, Kırşehir Belediyesi'nin ekonomik koşullarından değil, piyasa ekonomik koşulları nedeniyle müteahhitlerimiz batmıştır. Aynı durum Hal Binası ile de ilgili ve bunun için de tekrar ihaleye çıkacağız. Resmi prosedürü tamamlıyoruz. Zamanında protestomuzu çekip fesih ettikten sonra tekrar piyasa koşullarında fiyat araştırmasını yapıp Kamu İhale Kurumu vasıtasıyla ihaleye çıkacağız. Bu konuyla ilgili de Kırşehir halkına kirli bilgi değil, doğru bilgiyi verme gereği duyduk."