Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu: Dumlupınar'da Yakılan Işık, Hâlâ Yolumuzu ve Geleceğimizi Aydınlatmaya Devam Ediyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Hiç kimse aradan geçen 100 yıla aldanmasın, Dumlupınar'da yakılan ışık, hala yolumuzu ve geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Selahattin Ekicioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da eşsiz bir zaferle taçlandırıldığını belirten Ekicioğlu, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos'u yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos, aynı zamanda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir.

Hiç kimse aradan geçen 100 yıla aldanmasın, Dumlupınar'da yakılan ışık, hala yolumuzu ve geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırarak, 'millet egemenliği' düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hak ettiği şekilde demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin yaşatılması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyet'imizin kazanımlarıyla yalnız ülkemiz değil, içinde bulunduğumuz coğrafya da 'barışın güneşi' ile aydınlanacaktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarını sunarak tüm hemşerilerimizin Zafer Bayramı'nı kutluyorum."