Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu\'na Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

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31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Selahattin Ekicioğlu'na yönelik tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Ekicioğlu'na yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Ekicioğlu'nu dün sırasıyla PETLAS Genel Müdürü Hakan Yalnız, yönetim kurulu üyeleri ve proje müdürleri ziyaret etti, yeni dönem için başarılar diledi. Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan ve Yardımcısı Mesut Güdük İş Yeri Baş Temsilcisi Mehmet Aydın ve temsilcilerle Ekicioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarı diledi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı seçilen Ali Kaim de Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Daha sonra, Kırşehir Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Öcal ve üyeleri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Başkanı Özdemir Beyhan ve yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Kırşehir Şubesi Başkanı Öner Bayık ve yönetim kurulu üyeleri Ekicioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini sundu.