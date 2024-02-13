Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Projeleri Kamuoyuyla Paylaştı

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bugüne dek hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Ekicioğlu, 9 Şubat 2024 Cuma günü CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak, Kırşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeleri sunum eşliğinde anlattı. Başkan Ekicioğlu'nun 5 yıllık proje çalışması ve sunumunu içeren kayıt da Kırşehir Belediyesi'nin youtube hesabına yüklenerek kamuoyuna sunuldu.

Ekicioğlu'nun yaklaşık 1 saatlik sunumunda bugüne kadar hayata geçirilenler ile devam eden ve planlanan projeler yer aldı. Sunum, "www.youtube.com/watch'v=bK0audPZFSw" adresinden izlenebilecek.