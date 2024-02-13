Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Projeleri Kamuoyuyla Paylaştı - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Projeleri Kamuoyuyla Paylaştı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Projeleri Kamuoyuyla Paylaştı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bugüne dek hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projeleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Ekicioğlu'nun 5 yıllık proje çalışması ve sunumunu içeren kayıt da Kırşehir Belediyesi'nin youtube hesabına yüklenerek kamuoyuna sunuldu.

13.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:30
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bugüne dek hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Ekicioğlu, 9 Şubat 2024 Cuma günü CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak, Kırşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeleri sunum eşliğinde anlattı. Başkan Ekicioğlu'nun 5 yıllık proje çalışması ve sunumunu içeren kayıt da Kırşehir Belediyesi'nin youtube hesabına yüklenerek kamuoyuna sunuldu.

Ekicioğlu'nun yaklaşık 1 saatlik sunumunda bugüne kadar hayata geçirilenler ile devam eden ve planlanan projeler yer aldı. Sunum, "www.youtube.com/watch'v=bK0audPZFSw" adresinden izlenebilecek.

Kaynak: ANKA

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