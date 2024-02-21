Kırşehir Belediyesi Asbestli Boru İptal Çalışması Yaptı

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Kırşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ahi Evran Mahallesi Kuyubaşı mevkiinde asbestli boru iptal çalışması yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mevsimsel kuraklıktan dolayı suya olan ihtiyacın her geçen gün daha arttığını vurgulayan, su tasarrufu konusuna dikkat çekti.

Kırşehir ana isale hattının tamamlanmamış bölümündeki astbestli boruların da değiştirildiğini belirten Ekicioğlu, "Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, Ahi Evran Mahallesi Kuyubaşı Mevkiinde Asbestli Boru iptal çalışması yapıyor. Biz Kırşehir Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimizin sağlığının her şeyden önce geldiğini düşünüyoruz. Ekiplerimiz ilimiz ana ishale hattındaki tamamlanmamış olan astbestli boruların değişimini yapmaya devam ediyor. Su kullanımında hepimizin ileri derece hassasiyet göstermesi gerekiyor. Su hepimizin ortak değeridir ve bu değerimize sahip çıkalım" dedi.