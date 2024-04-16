Kırşehir Belediyesi, Çukurçayır Mahallesi\'nde Mehmet Yılancı Parkı\'nı hizmete açtı

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Kırşehir Belediyesi, Çukurçayır Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Mehmet Yılancı Parkı'nı vatandaşın hizmetine sundu.

Kırşehir'de yeşil alanların sayısı her geçen gün artırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Çukurçayır Mahallesi'ne de bir park kazandırılarak, vatandaşın kullanımına açıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kenti güzelleştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Ana arterlerimizi, refüjlerimizi, park ve bahçelerimizi yeşillendirerek Kırşehir'i yaşayan bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Dikilen güllerin yeniden bakımı yaparak şehrimizin güllerle anılan bir şehir olması amacındayız. Bütün bu hizmetleri yapmak kadar korumak da önemlidir. Bir projemizi daha halkımızın hizmetine sunduk. Çukurçayır Mahallesi Mehmet Yılancı Parkı mahallemize ve Kırşehir'imize hayırlı olsun."