Kırşehir Belediyesi, Gençlere Askere Giderken Çanta Dağıtıyor

Kırşehir Belediyesi, "Güle Güle Git Askerim, Çantan Bizden" uygulamasıyla askere gidecek gençlere asker çantası vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından Kırşehir Belediyesi de vatani görevlerini yapacak gençler için asker çantalarını hazırladı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Hepimiz için asker uğurlama en güzel ve en anlamlı olaylardan biridir. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak askere giden Mehmetçiklerimiz için daha önceden başlatmış olduğumuz asker çantası uygulamasına devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm Mehmetçiklerimize vatani görevlerinde başarı ve hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.
Mehmetçiklerin Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'ne müracaat etmeleriyle birlikte kendilerine verilecek asker çantası içerisinde ayakkabı süngeri, ayakkabı boyası, çorap, tıraş köpüğü, tırnak makası, çamaşır filesi, dolap kilidi, 10'lu çatal iğne, diş fırçası, diş macunu, iğne iplik seti ve cüzdan bulunuyor.
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