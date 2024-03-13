Kırşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Kırşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin çeşitli noktalarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sinek ve haşerelerin çoğalmasının önüne geçmek amacıyla ilaçlama yapılmaktadır.

13.03.2024 09:36  Güncelleme: 09:44
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Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin çeşitli noktalarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havanın ısınmaya başlamasından önce sinek ve haşerelerin çoğalmasının önüne geçmek için ilaçlama yapıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ekiplerin belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak, gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağladığı belirterek, şu açıklamada bulundu:

"İlimizin muhtelif yerlerine Kırşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen çevreci, hijyenik ve güvenli çöp toplama sistemi olan Yerkonlar Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek ilaçlamaları da rutin bir şekilde yapılıyor. Ekiplerimiz durgun sularda ve gübrelik alanlarda da larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda kronomit ürememesi için larva ile mücadele kapsamında Avgun Deresi, Kılıçözü Çayı ve Kent Park'ta larva ile mücadele amaçlı ilaçlama gerçekleştiriyorlar. Ekiplerimizin bu çalışmasıyla oluşabilecek sivrisinek ve karasinek üremesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Havaların sıcak olduğu günlerde istenmeyen bakterilerin çoğalması halk sağlığı açısından da sakıncalı olduğundan, ekiplerimiz ilimiz genelinde belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşması için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: ANKA

Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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