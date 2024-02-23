Kırşehir Belediyesi Projeleri Video Sunumuyla Tanıtıldı

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Kırşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler, dün akşam video sunum ile kamuoyuna tanıtıldı.

Kırşehir Belediyesi, Kır-Köy, GES, Bağbaşı Mahallesi Muharrem Ertaş Kültür Evi, Yenice Mahallesi Kültür Evi, Üçgöz Köprüsü, Gölhisar Kültür Evi, 29 Ekim Gündüz Bakımevi, Mehmet Çavuş Cesarettepe Kahramanlık Parkı, Kuşdilli Mahallesi Pelin Yüksel Kültür Evi'nde projelerini vatandaşlara görsel olarak tanıttı. Sunumda bugüne kadar hayata geçirilen tüm projelerle, devam eden proje ve yeni projeler aldı.

Sunum, https://www.youtube.com/watch'v=bK0audPZFSw adresinden izlenebilecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 9 Şubat 2024 Cuma günü CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak, Kırşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeleri yaptığı sunum ile kamuoyuna anlatmıştı.