Kırşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

16.07.2022 12:05
Kırşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Kale eteği ile eski Buğday Pazarı civarındaki yol ve kaldırım yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentteki diğer alanlarda da yol çalışmaları devam ediyor.

Kale eteği ile eski Buğday Pazarı civarındaki yol ve kaldırım yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentteki diğer alanlarda da yol çalışmaları devam ediyor.

Kırşehir'de Yenice Mahallesi 175'inci ve 176'ncı sokaklarda asfalt hazırlık çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde de söylediğimiz gibi söz verdik yapıyoruz, girilmedik ve yenilenmedik yol bırakmayacağız. Ekiplerimiz hiç ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Amacımız en kısa zamanda eksik kalan yol ve kaldırımları tamamlayarak Kırşehir'i yepyeni bir görünüme kavuşturmaktır.

Kırşehirli hemşehrilerimizin her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyor ve bu bağlamda da gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırşehirli hemşehrilerimiz şunu bilsinler ki Belediye olarak yapmamız gereken ne varsa halkımızın istek ve beklentilerini de dikkate alarak çalışmaya devam edeceğiz.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ekiplerimiz ilimizin çeşitli yerlerinde alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışması tamamlanan bir yerin hemen ardından ara vermeden ihtiyaç duyulan farklı bir caddede çalışmalarımızı başlatıyoruz. Her şey Kırşehirli hemşehrilerimizin saha çağdaş ve daha modern bir şehirde yaşaması içindir."

YORUMLAR
500
Vali, Hüdayar Mete Buhara, 'Milletimizin kahraman evlatları o karanlık gecede duruşlarıyla tarih yazdı' Vali, Hüdayar Mete Buhara, 'Milletimizin kahraman evlatları o karanlık gecede duruşlarıyla tarih yazdı' Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti
Kaynak: ANKA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 12:11:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement