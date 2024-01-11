Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda ve temel tüketim ürünlerinde denetimlerini sürdürüyor

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında il genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik zincir marketlerde denetim yapmayı sürdürüyor.

Denetimlerdde etiket, etiket kasa uyuşmazlığı, satıştan kaçınma, son kullanma tarihi, gramaj eksikliği gibi konularda kontroller yapılıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 100'e yakın işyerinde yapılan denetimlerde, Tüketicinin Korunması Kanunu'na uygun olmayan 10 işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için ilgili işyerleri denetleniyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir halkımızın sağlıklı, uygun etiket, hijyen, son kullanma tarihi ve gramaj kurallarına uygun, ürünlerin tüketebilmesi amacıyla ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Yaptığımız denetimlerde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işyerlerine de teşekkür ediyoruz" dedi.