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Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu - Son Dakika

Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu

10.11.2021 10:09
Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini kapatışının 83. yıl dönümünde saat 09.05'te Kırşehir'de hayat durdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini kapatışının 83. yıl dönümünde saat 09.05'te Kırşehir'de hayat durdu.

Cacabey Meydanında düzenlenen törenlerde Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, meydanda bulunan Atatürk'ün büstüne çelenk sundu. Törenler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Vali İbrahim Akın, yayınladığı mesajda ise Ata'ya olan özlemini şöyle anlattı; "1919'da Samsun'a çıkarak milletimizin içindeki özgürlük ateşini harekete geçiren Mustafa Kemal Paşa, istiklal mücadelemizi cumhuriyet yönetimi ile taçlandırmış, böylece Türk Milleti için güzel ve aydınlık bir geleceğin önü açılmıştır. Atatürk, cumhuriyetimizin kurulmasından sonra halkımızın refah seviyesinin yükselmesi ve devletimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için birçok yeniliği uygulamaya geçirmiştir. Hayatını milletinin mutluluğuna adayan Mustafa Kemal Atatürk düşünceleri, başarıları, eserleri, ilke ve inkılapları, insani değerlere verdiği önem ve dünya siyasetindeki barışçıl tutumu ile dünyanın en saygın devlet adamları arasındaki yerini almıştır. Milletimiz bundan 83 yıl önce 10 Kasım günü kendisi için büyük fedakarlıklar göstermiş ve yaptıklarıyla tarihe mal olmuş büyük bir önderi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştır. Atamızı bir kere daha büyük bir sevgi ve saygıyla andığımız 10 Kasım günü, O'nun en büyük eserine sahip çıkıp geleceğe taşıma konusundaki kararlılığımızı gösterdiğimiz gündür."

Saatler 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte trafikte bulunan araç sürücüleri araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Kırşehir Belediyesi ise çalışanlarından oluşan bir video klip ile Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünü andı. Belediye Başkanı Ekicioğlu, video klipi Atatürk etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu
Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu
Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu
Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu
Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Akın, Kırşehir, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu - Son Dakika


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