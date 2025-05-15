Kırşehir\'de Aile Günü Etkinlikleri

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 15 Mayıs Aile Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve aile festivali gerçekleştirildi.

Cacabey Meydanı'ndan "Ailemiz İstikbalimizdir" pankartı ile başlayan kortej yürüyüş, Ahi Stadyumu'nda sona erdi. Davul-zurna eşliğinde coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirilen yürüyüşe; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemi vurgulanırken, birlik ve beraberlik mesajları da verildi. Yürüyüşün ardından Ahi Stadyumu'nda spor festivali düzenlendi. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, badminton, masa tenisi, gülle atışı ve hentbol gibi çeşitli spor dallarında aktiviteler gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan etkinlikte yaptığı açıklamada, "Aile, toplumun her şeyi ve geleceğidir. Aileyi güçlü kıldığınızda sosyal sorunların önüne geçersiniz. Biz de bu doğrultuda yıl boyunca etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikler, katılımcılara hem farkındalık hem de keyifli anlar yaşatırken, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sunuldu. - KIRŞEHİR