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Kırşehir'de Arsa Ruhsat Sorunu

Kırşehir'de bir arsanın ruhsatlandırması sorunu çözülemiyor. İsmail Eraslan, mağdur olduğunu iddia ederek mevcut yerinin iadesini istiyor.

Kırşehir\'de Arsa Ruhsat Sorunu
23.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:17
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de merkez Kayabaşı Mahallesinde bulunan arsanın ruhsatlandırması sorunu çözülemiyor. Mağdur edildiğini iddia eden İsmail Eraslan, mevcutta olan yerinin iadesini istiyor.

Kırşehir'de benzin istasyonu yapmak isteyen kendi arazisini ticari alana çevirdikten sonra tapusunu alan İsmail Eraslan, benzin istasyonu oluşturamayarak ruhsat alamadı. Eraslan; "Biz akaryakıt istasyonu yaptık. Şikayet sonrası davayı kaybettik. Akaryakıt istasyonu olabilmesi için arazinin alan şekline gelmesi gerekiyor. Ada yapılıyor, yol gösteriliyor. Biz ise mahkemeyi kaybettikten sonra ise belediyeden yerimizi istedik" dedi. Ticari yer yaptıktan sonra arazisini ruhsat sorunu olunca normal şekline çevirmek isteyen Eraslan, belediyeden mevcut yerini yeniden istedi. 472 metre kaybı için mahkemeye veren ve Yozgat İdare Mahkemesi kararına göre mahkemeyi de kazanan Eraslan, "Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'na durumu izah ettik. Bize 'tamam' dedi sonra ise 'olmuyormuş' diye söyledi. Yer verilmediği gibi bizi de mağdur ediyorlar. Mahkeme kararımıza rağmen bizi oyalıyorlar. Uzlaşı için gitmemize rağmen mevcut yerimizin verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kırşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri ise arazi üzerinde bedelsiz terk yapıldığını, ada oluşturulması için giden yollardan dolayı arsanın metrekaresinde küçülme olduğunu ve mevcut bulunan yerde yer olmadığını tapudan da geri dönüş yapılamamasını gerekçe gösteriyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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