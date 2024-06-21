Kırşehir'de Baba ve Oğul Usta-Çırak İlişkisiyle Mesleği Gelecek Nesillere Aktarıyor

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Kırşehir'de İbrahim Güvenç ve oğlu Fatih Güvenç, 20 yıldır birlikte elektronik eşya tamiri yapıyor. Usta-çırak ilişkisi ile mesleklerini devam ettiren baba ve oğlu, yetiştirmek için çırak bulamamaktan yakınıyor.

İbrahim Güvenç ve oğlu Fatih Güvenç, Kırşehir'in tanınmış elektronik eşya tamircileri arasında yer alıyor. Mesleğe 40 yıl önce adım atan İbrahim Güvenç, 5 yaşındayken yanına aldığı oğluna da mesleği sevdirerek yetiştirdi. 20 yılı aşkın süredir birlikte çalışan baba-oğul, müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı ve mesleğin geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.

İbrahim Güvenç, "Kırşehir'de bayilerin yetkili servisliğini yaparak elektronik eşya tamiri ile uğraşmaktayız. Şehirde 60'ın üzerinde çırak yetiştirdim ve onlar da iş yeri açtılar. Şu an çırak bulmakta zorlanıyoruz. Usta yönünden oğullarım olduğundan sıkıntı duymuyoruz. Oğlum, üniversitede okuduktan sonra da Ankara'da yetişti" dedi.

Babasından 20 yılda gördüklerini uygulayarak iş yerlerini ayakta tuttuğunu söyleyen Fatih Güvenç ise, "Yeni çırak yetiştirmekte zorlanıyoruz. İnsanlar, kolay para kazanma yolunda oluyor. Teknolojiyi takip ederek işlerimizi yürütüyoruz. Babamdan tamiri, sabrı, esnaflığı, tamir etmeyi ve pazarlamayı öğrendim. İnsanlar, elektronik tamirinden yana değil. Elektronik eşyaları bozulduğunda ilk yaptıkları işlem yenisiyle değiştirmek oluyor" diye konuştu.

Usta-çırak ilişkisi içinde çalışan İbrahim ve oğlu Fatih'in emeği, mesleğin gelişen teknolojiye karşı yaşatılmasında büyük bir rol oynuyor. - KIRŞEHİR