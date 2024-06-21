Kırşehir'de Baba ve Oğul Usta-Çırak İlişkisiyle Mesleği Gelecek Nesillere Aktarıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Baba ve Oğul Usta-Çırak İlişkisiyle Mesleği Gelecek Nesillere Aktarıyor

Kırşehir'de baba ve oğul, 20 yıldır aynı mesleği birlikte icra ederken, yılların deneyimi ve özverisyle mesleki bilgi ve becerilerini kuşaktan kuşağa aktarıyor. İbrahim Güvenç ve oğlu Fatih Güvenç, Kırşehir'in tanınmış elektronik eşya tamircileri arasında yer alıyor. Baba İbrahim Güvenç, 40 yıl önce mesleğe adım attığında 5 yaşındaki oğlunu yanına alarak aynı mesleği sevdirdi. Baba-oğul, müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı ve mesleğin geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor. Ancak günümüzde çırak bulmakta zorlanıyorlar ve insanlar elektronik eşyalarını tamir ettirmek yerine yenisiyle değiştirmeyi tercih ediyorlar.

21.06.2024 14:26
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Kırşehir'de İbrahim Güvenç ve oğlu Fatih Güvenç, 20 yıldır birlikte elektronik eşya tamiri yapıyor. Usta-çırak ilişkisi ile mesleklerini devam ettiren baba ve oğlu, yetiştirmek için çırak bulamamaktan yakınıyor.

İbrahim Güvenç ve oğlu Fatih Güvenç, Kırşehir'in tanınmış elektronik eşya tamircileri arasında yer alıyor. Mesleğe 40 yıl önce adım atan İbrahim Güvenç, 5 yaşındayken yanına aldığı oğluna da mesleği sevdirerek yetiştirdi. 20 yılı aşkın süredir birlikte çalışan baba-oğul, müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı ve mesleğin geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.

İbrahim Güvenç, "Kırşehir'de bayilerin yetkili servisliğini yaparak elektronik eşya tamiri ile uğraşmaktayız. Şehirde 60'ın üzerinde çırak yetiştirdim ve onlar da iş yeri açtılar. Şu an çırak bulmakta zorlanıyoruz. Usta yönünden oğullarım olduğundan sıkıntı duymuyoruz. Oğlum, üniversitede okuduktan sonra da Ankara'da yetişti" dedi.

Babasından 20 yılda gördüklerini uygulayarak iş yerlerini ayakta tuttuğunu söyleyen Fatih Güvenç ise, "Yeni çırak yetiştirmekte zorlanıyoruz. İnsanlar, kolay para kazanma yolunda oluyor. Teknolojiyi takip ederek işlerimizi yürütüyoruz. Babamdan tamiri, sabrı, esnaflığı, tamir etmeyi ve pazarlamayı öğrendim. İnsanlar, elektronik tamirinden yana değil. Elektronik eşyaları bozulduğunda ilk yaptıkları işlem yenisiyle değiştirmek oluyor" diye konuştu.

Usta-çırak ilişkisi içinde çalışan İbrahim ve oğlu Fatih'in emeği, mesleğin gelişen teknolojiye karşı yaşatılmasında büyük bir rol oynuyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Baba ve Oğul Usta-Çırak İlişkisiyle Mesleği Gelecek Nesillere Aktarıyor - Son Dakika

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