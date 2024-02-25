Kırşehir'de başlatılan kitap toplama kampanyası Şanlıurfa'da sonuçlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de başlatılan kitap toplama kampanyası Şanlıurfa'da sonuçlandı

Kırşehir\'de başlatılan kitap toplama kampanyası Şanlıurfa\'da sonuçlandı

Kırşehir'de başlatılan Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar, Şanlıurfa'da şehit Feyyaz Yumuşak'ın adının verildiği okulda öğrencilere dağıtıldı. Şehit Yumuşak'ın babası, kitapların dağıtılmasının kendisini huzurlu hissettirdiğini belirtti.

25.02.2024 10:05
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Kırşehir'de geçtiğimiz ay Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından başlatılan kitap toplama kampanyasındaki kitaplar, Şanlıurfa'da öğrencilere dağıtıldı.

Ceylanpınar'da evindeyken uykusunda şehit edilen Feyyaz Yumuşak adına Kırşehir'de başlatılan kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar, şehidin adının yaşatıldığı okulda meslektaşlarınca dağıtıldı. Anadolu Şehit Aileleri Derneği'nce başlatılan ve şehitlerin isimlerinin yer aldığı okullar için düzenlenen okuma ve ilk öğretim kitabı toplama kampanyasında; Şehit Feyyaz Yumuşak'ın adının yer aldığı Şanlıurfa Şehit Feyyaz Yumuşak Orta Okulu'na gönderilen kitaplar dağıtıldı. Şehit Feyyaz Yumuşak'ın babası Mustafa Yumuşak, şehit oğlunun adını verildiği okulda yapılan organizasyonda Kırşehir'den gönderilen kitapların meslektaşları tarafından dağıtılmasının ve çocukların mutluluğunu görmenin kendisini de huzurlu hissettirdiğini söyledi.

Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından başlatılan kampanya sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de başlatılan kitap toplama kampanyası Şanlıurfa'da sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de başlatılan kitap toplama kampanyası Şanlıurfa'da sonuçlandı - Son Dakika
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