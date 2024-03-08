Kırşehir\'de Bayılan İl Başkanına İlk Müdahale AK Parti İl Başkanı Tarafından Yapıldı

Türkiye Genelinde Parçalı ve Yer Yer Sağanak Yağışlı Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey ve batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara 15°C, İstanbul 14°C, İzmir 20°C, Adana 20°C, Antalya 19°C, Samsun 15°C, Trabzon 15°C, Erzurum 3°C, Diyarbakır 12°C.